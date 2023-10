Club lecture jeunesse Bibliothèque Assia Djebar Paris, 14 octobre 2023, Paris.

Le samedi 08 juin 2024

de 14h30 à 16h00

Le samedi 11 mai 2024

de 14h30 à 16h00

Le samedi 13 avril 2024

de 14h30 à 16h00

Le samedi 09 mars 2024

de 14h30 à 16h00

Le samedi 10 février 2024

de 14h30 à 16h00

Le samedi 13 janvier 2024

de 14h30 à 16h00

Le samedi 09 décembre 2023

de 14h30 à 16h00

Le samedi 18 novembre 2023

de 14h30 à 16h00

.Public enfants. A partir de 7 ans. gratuit

Tu aimes lire et tu as envie de partager tes coups de cœur : romans, mangas, bd… ? Tu as envie de découvrir de nouvelles séries, de nouveaux héros ? Le club lecture t’attend !

Les samedis à 14h30 :

14 octobre

18 novembre

09 décembre

13 janvier

10 février

09 mars

09 avril

11 mai

08 juin

Bibliothèque Assia Djebar 1 rue Reynaldo Hahn 75020 Paris

Contact : https://www.paris.fr/lieux/bibliotheque-assia-djebar-19114 +33184821950 bibliotheque.assia-djebar@paris.fr https://www.facebook.com/BibAssiaDjebarParis https://www.facebook.com/BibAssiaDjebarParis https://www.paris.fr/lieux/bibliotheque-assia-djebar-19114

libre de droits club-lecture-jeunesse