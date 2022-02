Club lecture en breton avec Hervé ar Gall Cité Allende,Lorient, 19 mars 2022, Lorient.

Cité Allende, Lorient, le samedi 19 mars à 14:30

Emglev Bro an Oriant vous propose un club de lecture avec Hervé Le Gall. Des événements vécus dans sa jeunesse et de sa connaissance des tourments de l’Histoire de Bretagne on peut tirer enseignement, espoir et force pour réussir sa vie, son engagement et son travail. Recueil de 12 nouvelles ou chroniques d’Armor en Argoat ayant pour point commun un événement passé qui a influencé la vie de l’auteur. Rendez-vous samedi 19 mars à 14h30 salle C01-30 de la Cité Allende, 12 rue Colbert, 56100 Lorient.

Gratuit

Rencontre avec Hervé Ar Gall qui viendra parler et échanger à propos de son livre : Mont gant an hentoù (Aller par les chemins), de Pordic à Saint-Michel Glomel

Cité Allende,Lorient 12 rue colbert, lorient Lorient Morbihan



2022-03-19T14:30:00 2022-03-19T17:00:00