Club lecture chocolat Médiathèque Grand Auch Coeur de Gascogne Auch Catégories d’évènement: Auch

Gers

Club lecture chocolat Médiathèque Grand Auch Coeur de Gascogne, 9 décembre 2022, Auch. Club lecture chocolat

Médiathèque Grand Auch Coeur de Gascogne, le vendredi 9 décembre à 18:00 Sur inscription à partir du 25 novembre 2022

présentation de livres de cuisine, romans, BD et autres, sur le thème du chocolat Médiathèque Grand Auch Coeur de Gascogne 12 place Saluste du Bartas 32000 Auch Auch Gers

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-12-09T18:00:00 2022-12-09T19:30:00

Détails Catégories d’évènement: Auch, Gers Autres Lieu Médiathèque Grand Auch Coeur de Gascogne Adresse 12 place Saluste du Bartas 32000 Auch Ville Auch lieuville Médiathèque Grand Auch Coeur de Gascogne Auch Departement Gers

Médiathèque Grand Auch Coeur de Gascogne Auch Gers https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/auch/

Club lecture chocolat Médiathèque Grand Auch Coeur de Gascogne 2022-12-09 was last modified: by Club lecture chocolat Médiathèque Grand Auch Coeur de Gascogne Médiathèque Grand Auch Coeur de Gascogne 9 décembre 2022 Auch Médiathèque Grand Auch Coeur de Gascogne Auch

Auch Gers