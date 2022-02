Club lecture BD Médiathèque Grand Auch Coeur de Gascogne Auch Catégories d’évènement: Auch

Gers

Club lecture BD Médiathèque Grand Auch Coeur de Gascogne, 4 juin 2022, Auch. Club lecture BD

Médiathèque Grand Auch Coeur de Gascogne, le samedi 4 juin à 10:30

Si vous ne savez pas quoi lire, si vous avez envie de découvrir de nouveaux auteurs, de nouvelles séries, rejoignez le club lecture ! Les bibliothécaires se feront un plaisir de vous guider dans vos choix. Bd, mangas, comics, il y en aura pour tous les goûts ! N’hésitez pas, venez avec votre BD préférée, et parlez-en aux autres participants !

Sur inscription à partir du 21 mai 2022

des BD à gogo ! Médiathèque Grand Auch Coeur de Gascogne 12 place Saluste du Bartas 32000 Auch Auch Gers

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-06-04T10:30:00 2022-06-04T12:00:00

Détails Catégories d’évènement: Auch, Gers Autres Lieu Médiathèque Grand Auch Coeur de Gascogne Adresse 12 place Saluste du Bartas 32000 Auch Ville Auch lieuville Médiathèque Grand Auch Coeur de Gascogne Auch Departement Gers

Médiathèque Grand Auch Coeur de Gascogne Auch Gers https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/auch/

Club lecture BD Médiathèque Grand Auch Coeur de Gascogne 2022-06-04 was last modified: by Club lecture BD Médiathèque Grand Auch Coeur de Gascogne Médiathèque Grand Auch Coeur de Gascogne 4 juin 2022 Auch Médiathèque Grand Auch Coeur de Gascogne Auch

Auch Gers