Médiathèque Grand Auch Coeur de Gascogne, le vendredi 16 septembre à 18:00

Si vous ne savez pas quoi lire, si vous avez envie de découvrir de nouveaux auteurs, rejoignez le club lecture ! Une fois par trimestre, les bibliothécaires vous présentent leurs coups de cœur. Nouveautés, ouvrages plus anciens, romans, BD, il y en a pour tous les goûts. N’hésitez pas à venir avec un ou plusieurs livres à présenter. Ouvert à tous : adolescents et adultes, jeunes et moins jeunes !

Sur inscription à partir du 02 septembre 2022

Médiathèque Grand Auch Coeur de Gascogne 12 place Saluste du Bartas 32000 Auch

2022-09-16T18:00:00 2022-09-16T19:30:00

