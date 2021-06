Orléans La Médiathèque Loiret, Orléans Club lecture ados de 15 à 17 ans La Médiathèque Orléans Catégories d’évènement: Loiret

La Médiathèque, le mercredi 16 juin à 16:15

Les animations ne pouvant se faire en présentielle, une version numérique vous sera proposée à l’heure du rdv sur notre page [Facebook](https://www.facebook.com/M%C3%A9diath%C3%A8ques-dOrl%C3%A9ans-Officiel-950727138383945). Pour parler de ses lectures avec des jeunes du même âge, pour écouter, trouver des idées de livres, partager des coups de cœur ou des coups de griffes, le club lecture est un moment très convivial autour de livres. Age : de 15 à 17 ans Durée : 1h00 Bookface La Médiathèque Médiathèque gambetta, orleans Orléans Loiret

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-06-16T16:15:00 2021-06-16T17:15:00

