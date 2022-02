Club Lecture à la Médiathèque Guy de Maupassant Yvetot Yvetot Catégories d’évènement: Seine-Maritime

Yvetot

Club Lecture à la Médiathèque Guy de Maupassant Yvetot, 5 février 2022, Yvetot. Club Lecture à la Médiathèque Guy de Maupassant Yvetot

2022-02-05 13:30:00 – 2022-02-05 15:00:00

Venez partager vos coups de cœur dans une ambiance conviviale. Animé par Fabienne.

