Club lecture 12 place du marché 44420 La turballe La turballe, jeudi 22 février 2024.

Le Club lecture a pour but de réunir les amoureu.se.x des livres.

Ces rencontres sont des occasions pour prêter, échanger, donner des livres que nous avons aimé.

Pour remercier le Café-épicerie Bio du Plan B qui nous accueille, pensez à prendre une consommation au bar et faire vos courses à l’épicerie bio .

Ouvert à toutes & à tous

CULTURE LITTRATURE