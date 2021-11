Paris L'Alimentation Générale île de France, Paris Club Late Music x Gun L’Alimentation Générale Paris Catégories d’évènement: île de France

Club Late Music x Gun L’Alimentation Générale, 19 novembre 2021, Paris. Date et horaire exacts : Le vendredi 19 novembre 2021

de 23h à 5h

payant

Seconde édition des soirées CLM x GUN à L’Alimentation Générale. Rendez-vous le 19 novembre 2021. Line-up ✦ ACIDEPLASTIQUE (Paris, France) Ambient, hard dance ✦ Beatrice (Strasbourg, France) Club music ✦ Franssouax b2b ohjeeLo (Paris, France) Dancehall, future baile ✦ Mansa (Stockholm, Suède) Afro ✦ xato (Athènes, Grèce) Electronic Événements -> Soirée / Bal L’Alimentation Générale 64 Rue Jean-Pierre Timbaud Paris 75011 Contact : L’Alimentation Générale 0 communication@alimentation-generale.net https://www.facebook.com/lalimentation.generale Événements -> Soirée / Bal Les Nuits

