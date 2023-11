Club — Krystal Klear B2B Gerd Janson all night long Badaboum Paris Catégories d’Évènement: ile de france

Paris Club — Krystal Klear B2B Gerd Janson all night long Badaboum Paris, 14 décembre 2023, Paris. Le jeudi 14 décembre 2023

de 23h30 à 06h00

.Tout public. payant Prévente : 5 EUR

Club : Krystal Klear B2B Gerd Janson all night long Jeudi 14 Décembre – 23h30/06h00 Club : Krystal Klear B2B Gerd Janson all night long La Capsule : TBA ________________________ Badaboum 2 Rue des Taillandiers 75011 Paris

Métro -> 8 : Ledru-Rollin (Paris) (231m)

Bus -> 6176 : Charonne – Keller (Paris) (120m)

Vélib -> Ledru-Rollin – Charonne (108.64m)

Calculez votre itinéraire sur GéoVélo

Contact : https://badaboum.paris https://shotgun.live/fr/events/club-krystal-klear-gerd-janson

