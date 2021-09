Paris Badaboum île de France, Paris Club — Kerri Chandler (All night long) Badaboum Paris Catégories d’évènement: île de France

Club — Kerri Chandler (All night long) Badaboum, 1 octobre 2021, Paris. Date et horaire exacts : Le vendredi 1 octobre 2021

Le king au Badaboum le 01 octobre Kerri ki ? Est-il encore nécessaire d’écrire une bio sur Kerri Chandler en réalité ? Le mieux pour découvrir le boss c’est de le voir en live. Et en plus c’est All Night Long ❤️ Vendredi 1 octobre – 23h30 – 07h00 Kerri Chandler All Night Long Le Pass sanitaire obligatoire pour l’accès à l’évènement. Toute personne devra justifier être dans un des trois cas suivants : une vaccination complète un test PCR ou antigenique négatif de moins de 72H – les auto tests sont exclus un test PCR ou antigénique positif datant de plus de 11 jours et moins de 6 mois. Le pass prendra la forme d’un QR code contrôlé par l’application TousAntiCovidVerif disponible pour les outils smartphone et bornes dédiées. Le contrôle devra inclure la vérification d’une pièce d’identité du porteur du QR code négatif pour éviter la fraude. ⚕ Pour plus d’infos, rendez-vous sur : https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus/pass-sanitaire. Événements -> Soirée / Bal Badaboum 2 Rue des Taillandiers Paris 75011

Contact :Badaboum 0148065070 https://www.facebook.com/events/240488438082335/

