CLUB KATANA x PANIC ROOM Panic Room, 5 novembre 2021, Paris.

de 19h à 6h

gratuit

CLUB KATANA X PANIC ROOM Après avoir retourné les Disquaires au début du mois de Septembre, retrouvez le club Katana au Panic Room (avec un système de climatisation différent, c’est promis) le 5 novembre toute la soirée ! Mais c’est quoi déjà une soirée Katana ?? C’est la promesse d’une magnifique nuit rythmée par des tracks rares, originaux et dansants avec des artistes en devenir soigneusement sélectionnés. Au programme de cette deuxième édition, une line up variée qui oscille gracieusement entre House, Disco, Micro, Techno, toujours avec un seule objectif : vous faire danser le plus possible Le Panic Room saura, avec sa voute lumineuse t’emmener dans un espace de libération total. Alors viens profiter de cet endroit, on t’attend toute la soirée sur la piste de danse en bas ❤ VISUELS: Elisa Massiah LINE UP

Lyss : Véritable pépite house en devenir, elle t’invite à venir groover dans son univers

Shimon Zanavi : En ce moment en résidence tous les jeudis au Bus Palladium avec sa cantine, il saura évidemment quoi te servir

Jarod la Policière : Selecta ultra précise, changements de rythme, changement de genre dans le même set et danse danse danse Événements -> Soirée / Bal Panic Room 101 Rue Amelot Paris 75011

Contact :Panic Room 0158309343 info@panicroomparis.com https://www.facebook.com/events/406785900851306

