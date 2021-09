Paris Les Disquaires île de France, Paris Club Katana Les Disquaires Paris Catégories d’évènement: île de France

Paris

Club Katana Les Disquaires, 10 septembre 2021, Paris. Date et horaire exacts : Le vendredi 10 septembre 2021

de 22h à 5h

gratuit

Pépites disco house avec Club Katana! Le Club Katana, c’est la promesse d’une ambiance unique. Une nuit rythmée où se succède des tracks rares, dansants et originaux. Viens écouter de la disco, de la micro et de la house sur des sets endiablés de DJ soigneusement sélectionnés. Une chose est sûre: tu vas danser, beaucoup, beaucoup et tu vas découvrir des nouveaux talents. Événements -> Soirée / Bal Les Disquaires 6 Rue des Taillandiers Paris 75011

8 : Ledru-Rollin (292m) 5 : Bréguet – Sabin (456m)

