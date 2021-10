Lille Lycée Gaston Berger Lille, Nord Club jeunes entrepreneurs Lycée Gaston Berger Lille Catégories d’évènement: Lille

Nord

Club jeunes entrepreneurs Lycée Gaston Berger, 5 octobre 2021, Lille. Club jeunes entrepreneurs

Lycée Gaston Berger, le mardi 5 octobre à 14:30

Lancement officiel du club jeunes entrepreneurs pour promouvoir l’esprit d’entreprendre auprès des BTS en partenariat avec le Lycée Gaston BERGER à Lille.

Entrée réservée

Lancement officiel du club jeunes entrepreneurs Lycée Gaston Berger Av. Gaston Berger, 59000 Lille Lille Lille-Moulins Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-10-05T14:30:00 2021-10-05T16:30:00

Détails Catégories d’évènement: Lille, Nord Autres Lieu Lycée Gaston Berger Adresse Av. Gaston Berger, 59000 Lille Ville Lille lieuville Lycée Gaston Berger Lille