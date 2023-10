Repas des supporters Club house – Stade Henri Cazenave Orthez, 21 octobre 2023, Orthez.

Orthez,Pyrénées-Atlantiques

Les supporters sont invités à partager un repas pour la venue de St-Paul-les-Dax.

À l’issue des matchs, l’association des joueurs Les Manchots, propose une soirée tapas avec diffusion de la demi-finale

de la Coupe du monde de rugby..

2023-10-21 fin : 2023-10-21 . EUR.

Club house – Stade Henri Cazenave Place Pierre Lauga

Orthez 64300 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



Supporters are invited to share a meal when St-Paul-les-Dax comes to town.

After the matches, Les Manchots, the players? association, will be hosting a tapas evening with a broadcast of the Rugby World Cup semi-final

of the Rugby World Cup.

Los aficionados están invitados a compartir una comida cuando el St-Paul-les-Dax llegue a la ciudad.

Después de los partidos, Les Manchots, la asociación de jugadores, ofrecerá una velada de tapas con proyección de la Copa del Mundo de Rugby

de la Copa del Mundo de Rugby.

Die Fans sind eingeladen, beim Spiel gegen St-Paul-les-Dax gemeinsam zu essen.

Nach den Spielen lädt die Spielervereinigung Les Manchots zu einem Tapas-Abend ein, bei dem das Halbfinale der Rugby-WM gezeigt wird

des Rugby-Weltmeisterschaftsfinales.

Mise à jour le 2023-10-16 par OT Coeur de Béarn