Club House – Portes ouvertes Club house Nantes, 13 octobre 2021, Nantes.

2021-10-13 Les mercredis 6 et 13 octobre 2021 : de 10h à 11h, de 11h à 12h, de 14h à 15h, de 15h à 16h

Horaire :

Gratuit : oui Sur inscription :- sur helloasso.com- nantes@clubhousefrance.org- 02 40 35 15 41 Les mercredis 6 et 13 octobre 2021 : de 10h à 11h, de 11h à 12h, de 14h à 15h, de 15h à 16h

Portes ouvertes.Le Club House est un nouveau lieu nantais ouvert depuis novembre 2020 pour les personnes vivant avec un trouble psychique tel que la bipolarité, la schizophrénie et la dépression sévère, une passerelle entre suivi médical et retour à la vie active. Il est ainsi un tremplin vers une vie sociale et professionnelle en accompagnant ses membres vers plus d’autonomie grâce à sa méthodologie fondée sur le principe de co-gestion (membres-salariés), la solidarité entre pairs et l’offre vers le monde de l’entreprise ou de la formation.Situé en centre-ville et à proximité des transports en commun, l’espace peut accueillir une quarantaine de personnes.Dans le cadre des Semaines d’Information sur la Santé Mentale (4 au 17 octobre 2021)

Club house Nantes adresse1} Centre-ville Nantes 44000 Centre-ville