Halloween Club house du Stade Alexandre Cueille Tulle, 31 octobre 2023, Tulle.

Tulle,Corrèze

Boum des enfants – 19h00 Transformation terrifiante (quartier de l’Auzelou nous voilà pour des bonbons ou des sorts) – 20h00 Repas des vampires : soupe de citrouille – Hot dog / chips – Panna cotta framboise – Tarif : 8 e – Suivi d’une soirée horriblement ambiancée.. Sur réservation -.

2023-10-31 fin : 2023-10-31 . EUR.

Club house du Stade Alexandre Cueille

Tulle 19000 Corrèze Nouvelle-Aquitaine



Children’s party – 7:00 pm Terrifying transformation (in the Auzelou district, here we come for sweets or spells) – 8:00 pm Vampire meal: pumpkin soup – Hot dog / chips – Raspberry panna cotta – Price: 8 e – Followed by a horrifying evening… Reservations required

Fiesta infantil – 19h Transformación terrorífica (en el barrio de Auzelou, aquí venimos a por dulces o hechizos) – 20h Comida vampírica: sopa de calabaza – Hot dog / patatas fritas – Panna cotta de frambuesa – Precio: 8 e – Seguido de una velada horriblemente animada… Sólo con reserva –

Kinderbummel – 19.00 Uhr Erschreckende Verwandlung (Viertel Auzelou hier sind wir für Süßigkeiten oder Zaubersprüche) – 20.00 Uhr Vampirmahlzeit: Kürbissuppe – Hot Dog / Chips – Himbeer-Panna Cotta – Preis: 8 e – Anschließend folgt ein schrecklich stimmungsvoller Abend. Auf Vorbestellung –

