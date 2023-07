SUR LE CHEMIN DES PASSEURS Club House du haut salat Oust, 21 août 2023, Oust.

SUR LE CHEMIN DES PASSEURS 21 – 25 août Club House du haut salat entre 80 et 120 € en fonction du QF

Le Couserans est une terre d’histoire. de part sa situation géographique, il a été témoin d’événements majeurs et a vu passer de nombreux héros sur ses sentiers qui mènent en Espagne.

Les passeurs, comme on les appelle, ont permis à bon nombre de personnes de traverser la frontière et ainsi d’échapper aux nazis.

Nous proposons aux jeunes de marcher sur les traces de découvrir des lieux forts en histoire et en émotions au milieu de nos magnifiques montagnes. Ce séjour est proposé aux ado et pré-ado afin de leur offrir une possibilité de découvrir l’histoire de la france et plus précisémment celle des pyrénées, pendant la seconde guerre mondiale sur le terrain…

Club House du haut salat 09140 Oust Oust 09140 Ariège Occitanie

