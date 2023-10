Movember – tournoi de golf, rando pédestre, VTT, équestre et trail Club house du golf Saint-Médard-d’Excideuil, 5 novembre 2023, Saint-Médard-d'Excideuil.

Saint-Médard-d’Excideuil,Dordogne

Tournoi de golf et initiation au golf avec un professeur.

Randonnée pédestre, VTT, équestre et trail, au profit de la lutte contre le cancer.

Inscription 5€ pour les randos, 10€ pour le tournoi de golf..

2023-11-05 fin : 2023-11-05 . .

Club house du golf Domaine d’Essendieras

Saint-Médard-d’Excideuil 24160 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



Golf tournament and introduction to golf with an instructor.

Hiking, mountain biking, horse-riding and trail rides in aid of the fight against cancer.

Registration 5? for hikes, 10? for golf tournament.

Torneo de golf e iniciación al golf con un profesor.

Senderismo, bicicleta de montaña, equitación y paseos por senderos a beneficio de la lucha contra el cáncer.

Inscripción 5 € para las excursiones, 10 € para el torneo de golf.

Golfturnier und Einführung in den Golfsport mit einem Golflehrer.

Wanderungen, Mountainbiking, Reiten und Trailrunning zugunsten der Krebsbekämpfung.

Anmeldung 5? für die Wanderungen, 10? für das Golfturnier.

Mise à jour le 2023-10-14 par Isle-Auvézère