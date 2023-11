Halloween Party Club House au stade Lit-et-Mixe, 31 octobre 2023, Lit-et-Mixe.

Lit-et-Mixe,Landes

Au programme, rendez-vous à partir de 17h30 pour les enfants, atelier maquillage, atelier rugby, distribution de bonbons et jeux!

Les plus grands seront bien évidement à la fête, soirée déguisée, tapas et apéritif seront de la partie..

2023-10-31 fin : 2023-10-31 22:00:00. .

Club House au stade

Lit-et-Mixe 40170 Landes Nouvelle-Aquitaine



The program includes a face-painting workshop, rugby workshop, candy distribution and games for children starting at 5:30pm!

Older children will of course be part of the party, with a fancy dress party, tapas and aperitifs.

El programa incluye un taller de pintura de caras, un taller de rugby, golosinas y juegos para los niños a partir de las 17.30 horas

Por supuesto, los más mayores también se divertirán con una fiesta de disfraces, tapas y aperitivos.

Auf dem Programm stehen ab 17:30 Uhr Kinderschminken, Rugby-Workshops, Süßigkeiten und Spiele

Für die Großen gibt es natürlich auch eine Kostümparty, Tapas und Aperitife.

Mise à jour le 2023-10-18 par Côte Landes Nature Tourisme