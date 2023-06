Summer Camping! Club hippique Etrier de Bégoux Cahors, 31 juillet 2023, Cahors.

Summer Camping! 31 juillet – 4 août Club hippique Etrier de Bégoux Sur inscription 535€

Les vacances d’été, premiers moments de légèreté, doivent être le moment de sortir, de changer d’air pour des vacances qui se voudront reposantes et favorables à de nouvelles découvertes.

De par leur caractère ressourçant, ces vacances deviennent aussi le moment propice pour se recentrer sur certains apprentissages autour du vivre ensemble et de l’éducation au développement durable, apprentissages qui répondent aussi de fait aux nouvelles questions politiques, sociales et environnementales de demain.

Le sport est reconnu comme un moyen de se dépenser, permettant de relâcher la pression. C’est pourquoi, il nous semble important de pouvoir proposer ce moyen de relâchement aux enfants, en proposant des sports qui restent ludiques et récréatifs dans un temps de vacances !

Le lieu choisi doit être un lieu qui permet aux enfants de se ressourcer : un lieu en pleine nature, avec des animaux (notamment les chevaux reconnus pour procurer du bien-être).

Le séjour se déroulera sous deux thématiques :

L’éducation relative à la citoyenneté

La pratique du sport notamment du sport équestre

Club hippique Etrier de Bégoux Chemin de la Bouriette 46 Cahors 46000 Lot Occitanie [{« type »: « email », « value »: « etrierdebegoux@orange.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 056522 »}, {« type »: « phone », « value »: « 3889 »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-31T09:00:00+02:00 – 2023-07-31T23:59:00+02:00

2023-08-04T00:00:00+02:00 – 2023-08-04T19:00:00+02:00

equitation spectacle