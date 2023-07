Balade à cheval, nocturne et gourmande Club hippique du Quercy Cahors, 26 juillet 2023, Cahors.

Cahors,Lot

Laissez-vous tenter par une expérience unique, encore jamais proposée au club hippique : une balade nocturne, avec pause gourmande, et vue sur le coucher de soleil au point de vue de Douelle !

La pause gourmande comprend une dégustation de quelques charcuteries, melons du Quercy et vins locaux.

Pour participer à cette excursion gourmande, il est demandé d’être à l’aise à cheval, aux trois allures.

Sur inscription..

2023-07-26 20:00:00 fin : 2023-07-26 23:00:00. 37 EUR.

Club hippique du Quercy

Cahors 46000 Lot Occitanie



Let yourself be tempted by a unique experience never before offered at a horse club: an evening ride, with a gourmet break, and a view of the sunset from the Douelle viewpoint!

The gourmet break includes a tasting of charcuterie, Quercy melons and local wines.

To take part in this gourmet excursion, you’ll need to be comfortable on horseback at all three paces.

Registration required.

Déjese tentar por una experiencia única, nunca antes ofrecida en el club ecuestre: un paseo nocturno, con una pausa gastronómica, ¡y una vista de la puesta de sol desde el mirador de la Douelle!

La pausa gastronómica incluye una degustación de embutidos, melones del Quercy y vinos locales.

Para participar en esta excursión gastronómica, deberá sentirse cómodo a caballo a los tres pasos.

Inscripción obligatoria.

Lassen Sie sich von einem einzigartigen Erlebnis verführen, das im Reitclub noch nie angeboten wurde: ein nächtlicher Spaziergang mit einer Schlemmerpause und Blick auf den Sonnenuntergang am Aussichtspunkt Douelle!

Die Gourmetpause beinhaltet eine Kostprobe einiger Wurstwaren, Quercy-Melonen und lokaler Weine.

Um an diesem Gourmet-Ausflug teilnehmen zu können, müssen Sie sich auf dem Pferd in allen drei Gangarten wohlfühlen.

Auf Anmeldung.

Mise à jour le 2023-07-19 par OT Cahors – Vallée du Lot