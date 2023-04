Club espagnol Bibliothèque Sorbier Paris Catégories d’Évènement: île de France

Paris

Club espagnol Bibliothèque Sorbier, 6 mai 2023, Paris. Le samedi 06 mai 2023

de à

.Public adultes. gratuit

Vous lisez en espagnol ? La biblioteca te invita a compartir tus últimas lecturas en español o tus favoritas en un ambiente agradable. Después del encuentro, la biblioteca adquirirá libros de acuerdo a sus deseos y consejos. Possibilité de parler en français ou en espagnol selon envie. Gratuit, sur inscription. Bibliothèque Sorbier 17 rue Sorbier 75020 Paris Contact : 01 46 36 17 79 bibliotheque.sorbier@paris.fr https://www.facebook.com/BibliothequeSorbier/ https://www.facebook.com/BibliothequeSorbier/

adobe

Détails Catégories d’Évènement: île de France, Paris Autres Lieu Bibliothèque Sorbier Adresse 17 rue Sorbier Ville Paris Departement Paris Lieu Ville Bibliothèque Sorbier Paris

Bibliothèque Sorbier Paris Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/

Club espagnol Bibliothèque Sorbier 2023-05-06 was last modified: by Club espagnol Bibliothèque Sorbier Bibliothèque Sorbier 6 mai 2023 Bibliothèque Sorbier Paris Paris

Paris Paris