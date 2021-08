Lille En ligne Lille, Nord Club Entreprises AMELIO pro : les dispositifs d’accompagnement des ménages proposés par AMELIO, l’habitat durable dans la MEL En ligne Lille Catégories d’évènement: Lille

En ligne, le mardi 7 septembre à 13:30

Ce ne sont pas moins de 80 entreprises (experts en isolation, couverture, menuiserie, ventilation, …) partenaires d’AMELIO Pro, qui interviennent sur le territoire de la MEL, auprès du particulier. Ces professionnels (artisans RGE, architectes et maitres d’œuvre) se rencontrent régulièrement à l’occasion des Clubs AMELIO Pro, pour échanger sur une thématique. Chaque mois, une thématique est abordée et traitée sous différents formats : * Chaque semaine, un rendez-vous en visio-conférence de 30mn pour aborder la thématique du mois (ce-mois-ci : les dispositifs métropolitains d’accompagnement des ménages) * Lors de la dernière semaine, un « petit déjeuner » en présentiel est proposé, l’occasion de se rencontrer et de créer des synergies entre professionnels, pourquoi pas des regroupements pour pouvoir proposer aux particuliers des solutions complètes de rénovation globale de leur logement. Lors de cette session sera présenté le dispositif AMELIO+. Informations et inscription : Contactez **Dorize REMY**, Responsable Relations Entreprises pour la rénovation performante de l’habitat de la MEL, programme AMELIO pro **07.57.47.97.12** [[d.remy@cd2e.com](mailto:d.remy@cd2e.com)](mailto:d.remy@cd2e.com) [[https://amelio.pro/club-entreprises/](https://amelio.pro/club-entreprises/)](https://amelio.pro/club-entreprises/)

Atelier gratuit, inscription préalable obligatoire

Professionnels du bâtiment et de la rénovation, connaissez-vous les dispositifs de la MEL visant l'accompagnement des ménages dans la réalisation de travaux de rénovation énergétique de leur logement.

2021-09-07T13:30:00 2021-09-07T14:00:00

