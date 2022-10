Club enfant Melle Melle Catégories d’évènement: Deux-Svres

Melle

Club enfant Melle, 11 janvier 2023, Melle. Club enfant

5 Rue du Bourgneuf Bêta Lab Melle Deux-Svres Bêta Lab 5 Rue du Bourgneuf

2023-01-11 14:00:00 – 2023-01-11 16:00:00

Bêta Lab 5 Rue du Bourgneuf

Melle

Deux-Svres Melle Club enfant Proposé par Les Ateliers de la Simplicité Un mercredi par mois : un atelier du faire soi-même, au Bêta Lab à Melle

Les 9 novembre, 14 décembre, 11 janvier, 8 mars 5 avril, 10 mai, 14 juin À chaque séance :

Temps d’échange avec les enfants (humeur, découvertes, envie, programme)

Espace guidé : fabrication, jardin, cuisine

Espace autonome : expériences, farfouillage dans du compost… Exemple de réalisations : bonbons, dentifrice, cadeaux gourmands, pâte à modeler 3 tarifs selon votre budget : 100 à 160€

Renseignements et inscriptions 05 17 30 17 82 / annick.simplicite@mailo.fr Club enfant Proposé par Les Ateliers de la Simplicité Un mercredi par mois : un atelier du faire soi-même, au Bêta Lab à Melle

Les 9 novembre, 14 décembre, 11 janvier, 8 mars 5 avril, 10 mai, 14 juinExemple de réalisations : bonbons, dentifrice, cadeaux gourmands, pâte à modeler 05 17 30 17 82 +33 5 17 30 17 82 Pixabay

Bêta Lab 5 Rue du Bourgneuf Melle

dernière mise à jour : 2022-10-11 par

Détails Catégories d’évènement: Deux-Svres, Melle Autres Lieu Melle Adresse Melle Deux-Svres Bêta Lab 5 Rue du Bourgneuf Ville Melle lieuville Bêta Lab 5 Rue du Bourgneuf Melle Departement Deux-Svres

Melle Melle Deux-Svres https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/melle/

Club enfant Melle 2023-01-11 was last modified: by Club enfant Melle Melle 11 janvier 2023 5 Rue du Bourgneuf Bêta Lab Melle Deux-Svres Deux-Svres Melle

Melle Deux-Svres