Club des petits cinéphiles Maison de la culture du Japon à Paris Paris Catégories d’évènement: île de France

Paris

Club des petits cinéphiles Maison de la culture du Japon à Paris, 29 avril 2022, Paris. Du jeudi 05 mai 2022 au samedi 07 mai 2022 :

jeudi, vendredi, samedi

de 14h00 à 16h00

Du vendredi 29 avril 2022 au samedi 30 avril 2022 :

vendredi, samedi

de 14h00 à 16h00

. payant Tarif unique 3 € la projection / Gratuit pour les groupes de plus de 10 enfants (resagroupe@mcjp.fr)

À l’occasion de l’exposition « À la recherche des yôkai »à la MCJP, un cycle de dessins animés autour des créatures fantastiques ! Vendredi 29 avril à 14h > Mon voisin Totoro 1988 / 86’ / VF / De Hayao Miyazaki / À partir de 4 ans / Photo © 1988 Studio Ghibli Deux fillettes s’installent avec leur père à la campagne, près de l’hôpital ou séjourne leur mère. Elles découvrent les merveilleux mais très discrets totoro, les esprits de la forêt… Samedi 30 avril à 14h > Lettre à Momo 2012 / 122’/ VF / De Hiroyuki Okiura / À partir de 7 ans / Photo © Les Films du Préau La jeune Momo quitte Tokyo pour vivre avec sa mère sur une île où le temps semble s’être arrêté. Mais des phénomènes surprenants se produisent… Un conte fantastique et poignant ! Jeudi 5 mai à 14h > Le Serpent Blanc 1958 / 79’ / VF / De Taiji Yabushita / À partir de 6 ans / Photo © Wild Side Films Dans la Chine ancienne, un enfant achète un serpent blanc. Mais ses parents l’obligent à le relâcher. Quelques années plus tard, le serpent réapparait sous la forme d’une princesse… Vendredi 6 mai à 14h > YO-KAI WATCH : LE FILM 2017 / 95’ / VF / De Shigeharu Takahashi et Shinji Ushiro / À partir de 6 ans / Photo © LMYWP2014 Plongé dans le passé, Nathan doit triompher de yôkai maléfiques décidés à briser l’amitié entre humains et yôkai. Avec ses amis et son grand-père, il découvrira comment a été créée la première montre Yo-kai Watch… Samedi 7 mai à 14h > Le voyage de Chihiro 2002 / 124’/ VF / De Hayao Miyazaki / À partir de 8 ans / Photo © 2001 Studio Ghibli – NDDTM Chihiro est une fillette capricieuse qui accompagne ses parents lors de leur déménagement. En chemin, la famille se retrouve devant un étrange parc à thèmes qui paraît délabré. Les parents découvrent alors, dans un bâtiment vide, toute sorte de mets succulents qu’ils avalent goulûment. Mais cette nourriture les change en porcs. Prise de panique, Chihiro s’enfuit. Commençant à geindre, elle assiste médusée à son lent effacement. Heureusement, elle trouve bientôt un allié en la personne de l’énigmatique Haku… Maison de la culture du Japon à Paris 101bis quai Branly 75015 Paris Contact : https://www.mcjp.fr/ 0144379595 https://www.facebook.com/MCJP.officiel/ https://www.facebook.com/MCJP.officiel/ https://www.mcjp.fr/fr/agenda/club-des-petits-cinephiles_2

Photo © Les Films du Préau Lettre à Momo

Détails Catégories d’évènement: île de France, Paris Autres Lieu Maison de la culture du Japon à Paris Adresse 101bis quai Branly Ville Paris lieuville Maison de la culture du Japon à Paris Paris Departement Paris

Maison de la culture du Japon à Paris Paris Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/

Club des petits cinéphiles Maison de la culture du Japon à Paris 2022-04-29 was last modified: by Club des petits cinéphiles Maison de la culture du Japon à Paris Maison de la culture du Japon à Paris 29 avril 2022 Maison de la culture du Japon à paris Paris Paris

Paris Paris