Paris Club des petits cinéphiles Maison de la culture du Japon à Paris Paris, 26 octobre 2023, Paris. Du jeudi 02 novembre 2023 au samedi 04 novembre 2023 :

jeudi, vendredi, samedi

de 14h00 à 16h00

Du jeudi 26 octobre 2023 au samedi 28 octobre 2023 :

jeudi, vendredi, samedi

de 14h00 à 16h00

.Tout public. payant Tarif unique 3 € la

projection / Gratuit pour les groupes de plus de 10 enfants (resagroupe@mcjp.fr) La MCJP présente six films d’animation japonais autour du thème « Aventure » pendant les vacances de Toussaint ! Jeudi

26 octobre à 14h > De l’autre côté du ciel 2020 / 100’ / VF / De Yusuke Hirota / À partir de 6 ans Un petit ramoneur vit parmi d’immenses

cheminées dont la fumée cache le ciel. Un soir, il rencontre une étrange

créature avec laquelle il part à la découverte du ciel. Vendredi

27 octobre à 14h > Le Château de Cagliostro 1979 / 100’ / VF / De Hayao Miyazaki / À partir de 8 ans Le célèbre Lupin dévalise un casino mais les billets

volés sont des faux. Son enquête le conduit au château de Cagliostro dans

lequel une princesse est enfermée… Samedi 28 octobre à 14h > Le Roi Cerf 2022 / 114’/ VOSTF / De Masashi Ando et Masayuki

Miyaji / À partir de 10 ans Guerrier d’un clan défait par l’empire de

Zol, Van vit depuis en esclave dans une mine de sel. Une nuit, la mine est

attaquée par des loups porteurs d’une mystérieuse peste… Jeudi 2 novembre à 14h > Yona, la légende de l’oiseau-sans-aile 2009 / 85’ / VF / De Rintaro / À partir de 6

ans Chaque soir, la petite Yona parcourt les rues

déguisée en pingouin, certaine qu’elle finira par voler. Une nuit, elle

rencontre une marionnette qui l’entraîne dans un village de Gobelins… Vendredi

3 novembre à 14h > Horus, prince du soleil 1968 / 82’ / VF / De Isao Takahata / À partir de 8 ans Avant de mourir, le père

d’Horus, un adolescent courageux, lui confie une mission : sauver son peuple

d’une créature qui terrorise le pays. Samedi

4 novembre à 14h > Princesse

Mononoke 1997 / 135’/ VOSTF / De Hayao

Miyazaki / À partir de 12 ans Japon, XVe

siècle. Blessé par un sanglier rendu fou par les démons, un jeune guerrier part

à la recherche du dieu-cerf qui pourra défaire le sortilège qui lui gangrène le

bras. Maison de la culture du Japon à Paris 101 bis Quai Jacques Chirac 75015 Paris Contact : https://www.mcjp.fr/fr +33144379500 https://www.facebook.com/MCJP.officiel https://www.facebook.com/MCJP.officiel https://www.mcjp.fr/fr/la-mcjp/actualites/club-des-petits-cinephiles-84c9a419

Photo © Art House Films / Tous droits réservés

