Club des petits cinéphiles : film d’animation japonais Maison de la culture du Japon à Paris, 23 février 2023, Paris.

Du jeudi 23 février 2023 au samedi 04 mars 2023 :

jeudi, vendredi, samedi

de 14h00 à 16h00

. payant

Tarif unique 3 € la projection / Gratuit pour les groupes de plus de 10 enfants (resagroupe@mcjp.fr)

La MCJP prénsente des films d’animation japonais autour du thème « des animeaux ».

Jeudi 23 février à 14h > Ponyo sur la falaise

Alors qu’il joue sur la plage, le petit Sosuke découvre une petite fille poisson rouge nommée Ponyo, piégée dans un pot de confiture. Sosuke la sauve et décide de la garder avec lui. Le petit garçon lui promet de la protéger et de s’occuper d’elle, mais le père de Ponyo, Fujimoto – un sorcier autrefois humain qui vit tout au fond de la mer – la force à revenir avec lui dans les profondeurs. Bien décidée à devenir humaine, Ponyo s’échappe pour retrouver Sosuke. Mais avant, elle répand l’élixir magique de Fujimoto dans l’océan qui va provoquer des vagues gigantesques et engloutir le village.

Vendredi 24 février à 14h > Les Joyeux Pirates de l’ïle au Trèsor

Qui n’a pas rêvé de partir un jour à la chasse au trésor ? Rêvé de vivre une aventure passionnante ? Découvrez un des premiers chefs-d’oeuvre du géant de l’animation, Hayao Miyazaki. On y retrouve incontestablement sa patte à travers ses personnages, les thèmes, le graphisme. Clin d’oeil virtuose au roman de Robert Louis Stevenson « L’île au trésor ». Un grand moment d’aventure, d’humour et de fantaisie !

Après le passage dévastateur d’un pirate dans son auberge, le jeune Jim récupère la carte menant au fameux trésor du capitaine Flint. Sur une embarcation de fortune, il part à l’aventure avec son amie la souris. Capturés sur un bateau pirate par le capitaine Silver et ses hommes, ils sont employés aux corvées du bord avant d’être vendus comme esclaves à l’arrivée dans « l’île aux pirates ».

En prison, Jim fait la connaissance de Cathy, la petite-fille du capitaine Flint. A eux deux, ils vont partir à la chasse au trésor et tenter de «doubler» les pirates…

Samedi 25 février à 14h > Le Mystère des pingouins

Quand des pingouins apparaissent partout dans sa petite ville, semant au passage une joyeuse pagaille, le jeune Aoyama se dit qu’il y a là une enquête à mener.

Ce studieux élève de CM1, accompagné de son meilleur ami, enrôle également sa rivale aux échecs et une énigmatique assistante dentaire pour percer le secret des pingouins. Mais ces petites bêtes ne sont que le premier signe d’une série d’événements extraordinaires. Commence alors pour le jeune garçon une aventure pleine de surprises… et de pingouins !

Jeudi 2 mars à 14h > Les Nouvelles Aventures de Rita et Machin

Rita a 5 ans, une robe à fleurs et des idées plein la tête. Elle est décidée, énergique et bourrée d’imagination. Elle adore se déguiser et courir. Elle aime aussi bouder, faire son commandant, se couper les cheveux toute seule, jouer à la grande et promener son chien dans un landau.

Machin, le chien qui n’a pas de nom, a une tache sur l’oeil et un petit bout de queue. Il est placide, paresseux, fataliste, gourmand et ne parle qu’avec Rita. Il aime faire la grasse matinée, jouer aux échecs (surtout la nuit, quand il faudrait dormir), philosopher et se prendre pour un super-héros.

Rita et Machin traversent avec humour toutes les situations de la vie quotidienne. Leur relation est tour à tour tendre et conflictuelle. Mais tout se termine toujours par un câlin !

Vendredi 3 mars à 14h > Le Chat Botté

Inspiré du célèbre conte de Perrault, et animé par Hayao Miyazaki et Yôichi Kotabe

Pour avoir sauvé la vie d’une souris, le chat Pero doit fuir son pays car des ninjas sont à ses trousses. Il se réfugie par hasard chez le jeune Pierre, le cadet de trois frères. Victime d’un complot qui vise à le spolier de son héritage, Pierre quitte la maison, suivi du chat qui n’a qu’un projet en tête : trouver la fortune. Ils apprennent en chemin que le roi offrira la main de sa merveilleuse fille à l’homme qui prouvera sa valeur : avec l’aide de Pero, Pierre se fera passer pour le noble Carrabas. Mais le prétendant le plus tenace, Lucifer, un sorcier puissant, ne recule devant rien pour ravir la princesse…

Samedi 4 mars à 14h > Les enfants de la Mer

Ruka, jeune collégienne, vit avec sa mère avec qui elle ne s’entend pas toujours très bien. Elle se consacre à sa passion du handball. Hélas, elle se fait injustement exclure de son équipe le 1er jour des vacances. Furieuse et désoeuvrée, elle erre dans la ville et décide de rendre visite à son père à l’aquarium où il travaille. Elle y rencontre un étrange garçon, Umi, qui joue avec les poissons dans un des bassins. Il semble avoir le don de communiquer avec les animaux aquatiques. Ruka est fascinée et se lie très vite d’amitié avec lui. Un soir, alors qu’ils sont tous deux au bord de l’eau, des évènements surnaturels se produisent. D’abord une pluie de météores, puis l’apparition de Sora, le frère de Umi. Tous deux sont orphelins et disent avoir été élevés par des Dugongs ! Sora confie à Ruka une météorite puis tout à coup, le garçon se couvre de particules lumineuses et disparaît dans l’océan ! Ruka décide alors de partir à sa recherche. Dans cette quête extraordinaire elle va faire la rencontre d’animaux fantastiques : requins, orques, et autres baleines. Elle comprendra enfin ce que lui avait dit Sora : la chaîne de vie commence et finit dans l’océan, notre mère à tous…

Maison de la culture du Japon à Paris 101 bis, quai Jacques Chirac 75015 Paris

Contact : https://www.mcjp.fr/ 0144379595 https://www.facebook.com/MCJP.officiel/

