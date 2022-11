Club des lecteurs Beauvais Beauvais Catégories d’évènement: Beauvais

Club des lecteurs

10 décembre 2022

2022-12-10 10:30:00

Oise Beauvais Venez partager votre passion de la lecture et vos coups de cœur littéraires !

Pour adultes.

Inscriptions au 03 44 15 67 31.

