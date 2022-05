CLUB DES JEUNES SAUVETEURS Palavas-les-Flots Palavas-les-Flots Catégories d’évènement: Hérault

9h30-12h Club des jeunes sauveteurs initiations au sauvetage, au secourisme et à la protection de l'environnement s'adressent aux jeunes de 5 à 16 ans Tarif : 100€ le stage de 5 matinées Organisé par Aqualove sauvetage Infos et réservations : www.aqualove.fr ou 04 67 86 60 43

