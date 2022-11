Club des jeunes lecteurs

Club des jeunes lecteurs, 10 décembre 2022, . Club des jeunes lecteurs



2022-12-10 – 2022-12-10 Un moment convivial pour partager sa passion de la lecture, envie de rire, partir à l’aventure, découvrir des univers différents.

Pour les 10 – 14 ans.

Inscriptions au 03 44 15 67 31. Un moment convivial pour partager sa passion de la lecture, envie de rire, partir à l’aventure, découvrir des univers différents.

Pour les 10 – 14 ans.

Inscriptions au 03 44 15 67 31. dernière mise à jour : 2022-11-22 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville