Villeneuve-d'Ascq Concours de belote Club des Genêts d’Or Villeneuve-d’Ascq, 5 octobre 2023, Villeneuve-d'Ascq. Concours de belote Jeudi 5 octobre, 13h30 Club des Genêts d’Or 4€ – Sur inscriptions au 03 20 91 24 71 Un concours de belote est organisé par le club des Genêts d’Or, ruelle d’Ascq, le jeudi 5 octobre à 13h30.

Infos / inscriptions auprès de Nicole Pluchart (Présidente du club) au 03 20 91 24 71 les mardis et jeudis après-midi de 14h à 18h30 Club des Genêts d’Or ruelle d’Ascq, 59650 Villeneuve d’Ascq Villeneuve-d’Ascq 59491 Saint-Sauveur Nord Hauts-de-France [{« type »: « phone », « value »: « 0320912471 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Détails Catégories d'Évènement: Nord, Villeneuve-d'Ascq Autres Lieu Club des Genêts d'Or Adresse ruelle d'Ascq, 59650 Villeneuve d'Ascq Ville Villeneuve-d'Ascq

