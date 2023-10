TATOUAGE de Yasuzo Masumura (1966 – 86mn) Club des cinéphiles de la Poste – Cinéma Chaplin Denfert Paris Catégorie d’Évènement: Paris TATOUAGE de Yasuzo Masumura (1966 – 86mn) Club des cinéphiles de la Poste – Cinéma Chaplin Denfert Paris, 7 décembre 2023, Paris. TATOUAGE de Yasuzo Masumura (1966 – 86mn) Jeudi 7 décembre, 17h45 Club des cinéphiles de la Poste – Cinéma Chaplin Denfert Entrée libre. Tarif : 6 euros D’après une nouvelle de Junichiro Tanizaki.

Une jeune fille s’enfuit avec son amant et se réfugie chez un ami de la famille qui la vend à une maison de geishas. Club des cinéphiles de la Poste – Cinéma Chaplin Denfert 24 Pl. Denfert-Rochereau, 75014 Paris Paris 75014 Quartier du Montparnasse Paris Île-de-France Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

