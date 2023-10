MÉMORIES OF MURDER de Bong Joon Ho (2003) Club des cinéphiles de la Poste – Cinéma Chaplin Denfert Paris Catégorie d’Évènement: Paris MÉMORIES OF MURDER de Bong Joon Ho (2003) Club des cinéphiles de la Poste – Cinéma Chaplin Denfert Paris, 23 novembre 2023, Paris. MÉMORIES OF MURDER de Bong Joon Ho (2003) Jeudi 23 novembre, 17h45 Club des cinéphiles de la Poste – Cinéma Chaplin Denfert Entrée libre. Tarif : 6 euros Il s’agit du deuxième long métrage de Bong Joon-ho et de l’adaptation d’une pièce de théâtre sur le même sujet de Kim Kwang-rim en 1996, inspirée de l’histoire vraie des premiers meurtres en série de l’histoire de la Corée ayant lieu, entre 1986 et 1991, à Hwaseong, dans la province de Gyeonggi. Club des cinéphiles de la Poste – Cinéma Chaplin Denfert 24 Pl. Denfert-Rochereau, 75014 Paris Paris 75014 Quartier du Montparnasse Paris Île-de-France Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

