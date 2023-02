La nuit des femmes, film japonais de Kinuyo Tanaka (1961) Club des cinéphiles de la Poste – Cinéma Chaplin Denfert Paris Catégorie d’Évènement: Paris

5 euros La jeune Kuniko est pensionnaire d’une maison de réhabilitation pour anciennes prostituées. Malgré la bienveillance de la directrice, la vie n’est pas facile, et comme toutes ses camarades, elle espère s’en sortir. Ce 5ème film de Kinuyo Tanaka s’attache à décrire les conséquences de la suppression des maisons closes. Club des cinéphiles de la Poste – Cinéma Chaplin Denfert 24 Pl. Denfert-Rochereau, 75014 Paris Paris 75014 Paris Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-30T16:00:00+00:00 – 2023-03-30T18:00:00+00:00

