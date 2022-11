Le voyou, un film policier de Claude Lelouch avec Jean-Louis Trintignant, Christine Lelouch (1970). Durée : 2h00 Club des cinéphiles de la Poste – Cinéma Chaplin Denfert Paris Catégorie d’évènement: Paris

Tarif : 5 euros

Musique de Francis Lai Club des cinéphiles de la Poste – Cinéma Chaplin Denfert 24 Pl. Denfert-Rochereau, 75014 Paris Quartier du Montparnasse Paris 75014 Paris Île-de-France Synopsis : En cavale après s’être évadé de prison, Simon Duroc trouve refuge dans un cinéma. Pour échapper à une ronde de la police dans la salle, il force une spectatrice, Janine, à se laisser embrasser, puis l’oblige à le cacher chez elle. Reprenant contact avec Martine, son ex-maîtresse, Simon se procure une arme et des faux papiers auprès de ses amis malfrats.

