Tarn-et-Garonne Balade historique en véhicule d’époque Club des Amateurs de Véhicule d’Epoque – CAVE 82 Castelsarrasin, 17 septembre 2023, Castelsarrasin. Balade historique en véhicule d’époque Dimanche 17 septembre, 09h00, 14h00 Club des Amateurs de Véhicule d’Epoque – CAVE 82 Gratuit. Entrée libre. Osez un voyage dans le temps, à bord d’un véhicule d’époque. Vous aurez la chance de percevoir les monuments incontournables et autres curiosités de notre ville sous un angle différent mais tout aussi enchanteur. Club des Amateurs de Véhicule d’Epoque – CAVE 82 3 avenue du Maréchal Koening, 82100 Castelsarrasin Castelsarrasin 82100 Tarn-et-Garonne Occitanie Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-17T09:00:00+02:00 – 2023-09-17T12:00:00+02:00

