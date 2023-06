Visite du mini-musée de l’automobile Club des Amateurs de Véhicule d’Epoque – CAVE 82 Castelsarrasin Castelsarrasin Catégories d’Évènement: Castelsarrasin

Tarn-et-Garonne Visite du mini-musée de l’automobile Club des Amateurs de Véhicule d’Epoque – CAVE 82 Castelsarrasin, 16 septembre 2023, Castelsarrasin. Visite du mini-musée de l’automobile 16 et 17 septembre Club des Amateurs de Véhicule d’Epoque – CAVE 82 Gratuit. Entrée libre. Vous découvrirez une exceptionnelle collection de voitures anciennes ! Club des Amateurs de Véhicule d’Epoque – CAVE 82 3 avenue du Maréchal Koening, 82100 Castelsarrasin Castelsarrasin 82100 Tarn-et-Garonne Occitanie Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T09:00:00+02:00 – 2023-09-16T12:00:00+02:00

