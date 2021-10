Paris La Table des Matières île de France, Paris Club d’écriture La Table des Matières Paris Catégories d’évènement: île de France

Club d’écriture La Table des Matières, 21 octobre 2021, Paris. Date et horaire exacts : Le jeudi 21 octobre 2021

de 19h à 20h30

Se connecter ou se reconnecter à son écriture : jeux, supports, textes, dessins, collages… Se connecter ou se reconnecter à son écriture : jeux, supports, textes, dessins, collages… 10 € la séance (1 jeudi par mois). Ce clubest réservé aux adhérents (participation annuelle de 15 €).

Inscriptions et renseignements : sellierna@yahoo.fr Animations -> Atelier / Cours La Table des Matières 51 rue de l’Abbé Carton Paris 75014

Contact :La Table des Matières http://www.latabledesmatieres.org/483-2/ https://www.facebook.com/latabledesmatieres75014 contact.latabledesmatieres@gmail.com

