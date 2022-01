Club d’échecs Friperie – Ancienne salle de classe Penne Catégories d’évènement: Penne

Tarn

Club d’échecs Friperie – Ancienne salle de classe, 2 mars 2022, Penne. Club d’échecs

du mercredi 2 mars au mercredi 16 mars à Friperie – Ancienne salle de classe

**Jouer aux échecs à Penne** Loisirs, Initiation, Tout niveau,….. **Quand:** Les **1er** et **3ème** **mercredis** de chaque mois à partir de **18h** **Où:** Friperie, ancienne école – Le bourg – 81140 Penne Evénement de la commune de Penne Friperie – Ancienne salle de classe 81140 Penne Penne Tarn

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-03-02T18:00:00 2022-03-02T22:00:00;2022-03-16T18:00:00 2022-03-16T22:00:00

Détails Catégories d’évènement: Penne, Tarn Autres Lieu Friperie - Ancienne salle de classe Adresse 81140 Penne Ville Penne lieuville Friperie - Ancienne salle de classe Penne Departement Tarn

Friperie - Ancienne salle de classe Penne Tarn https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/penne/