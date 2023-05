Atelier : étude du plancton Club de voile, 29 mai 2023 07:43, .

Hermanville-sur-Mer,Calvados

Venez découvrir la plage autrement ! Cette fois-ci, vous étudierez le plancton avec votre moniteur..

2023-08-09 à 10:30:00 ; fin : 2023-08-09 16:00:00. .

Club de voile Place de la 3ème DIB

Hermanville-sur-Mer 14880 Calvados Normandie



Discover the beach in a different way! This time, you’ll be studying plankton with your instructor.

¡Ven a descubrir la playa de una forma diferente! Esta vez, estudiarás el plancton con tu monitor.

Erleben Sie den Strand einmal anders! Dieses Mal werden Sie mit Ihrem Lehrer das Plankton untersuchen.

