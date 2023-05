Atelier : pêche à pied Club de voile, 3 août 2023, Hermanville-sur-Mer.

Hermanville-sur-Mer,Calvados

A partir de 6 ans, venez découvrir la plage autrement !

En fonction des marées, votre moniteur vous emmènera sur le terrain observer la faune et la flore de notre littoral et ses enjeux écologiques.

Des ateliers à thèmes sont proposés sur la plage ou en salle : scientifiques, ludiques ou environnementaux (pêche à pied, laisse de mer, land-art, nœuds marins, vent et marée, … ).

La durée d’une séance est de 1h30..

2023-08-03 à 18:00:00 ; fin : 2023-08-03 19:30:00. .

Club de voile Place de la 3ème DIB

Hermanville-sur-Mer 14880 Calvados Normandie



From 6 years old, come and discover the beach differently!

Depending on the tides, your instructor will take you on a field trip to observe the fauna and flora of our coastline and its ecological issues.

Themed workshops are offered on the beach or in the classroom: scientific, fun or environmental (fishing, sea leash, land-art, sea knots, wind and tide, …).

The duration of a session is 1h30.

A partir de 6 años, ¡ven a descubrir la playa de una forma totalmente nueva!

Dependiendo de las mareas, su monitor le llevará al campo para observar la flora y la fauna de nuestro litoral y sus desafíos ecológicos.

Se proponen talleres temáticos en la playa o en el interior: científicos, lúdicos o medioambientales (pesca a pie, algas, land-art, nódulos marinos, viento y marea, etc.).

Cada sesión dura una hora y media.

Ab 6 Jahren: Entdecken Sie den Strand einmal anders!

Je nach Gezeiten nimmt Sie Ihr Lehrer mit auf die Reise, um die Fauna und Flora unserer Küste und ihre ökologischen Herausforderungen zu beobachten.

Am Strand oder im Saal werden Workshops zu verschiedenen Themen angeboten: wissenschaftlich, spielerisch oder umweltbezogen (Fußfischerei, Seeleinen, Land-Art, Meeresnudeln, Wind und Gezeiten, ? ).

Die Dauer einer Sitzung beträgt 1,5 Stunden.

