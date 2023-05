Atelier : cerf volant Club de voile, 4 juillet 2023, Hermanville-sur-Mer.

Hermanville-sur-Mer,Calvados

Le club de voile et des loisirs d’Hermanville-sur-Mer vous propose un atelier de fabrication de cerf-volant.

Les enfants pourront réaliser des modèles plus ou moins compliqués en fonction de leur âge. Ensuite, ils auront l’occasion d’aller les tester directement sur la plage. Le ciel sera alors rempli d’objets colorés s’animant au grès du vent.

A partir de 6 ans..

2023-07-04 à 14:00:00 ; fin : 2023-07-04 16:00:00. .

Club de voile Place de la 3ème DIB

Hermanville-sur-Mer 14880 Calvados Normandie



The Hermanville-sur-Mer sailing and leisure club is offering a kite-making workshop.

Children can build more or less complicated models, depending on their age. Afterwards, they’ll have the chance to try them out right on the beach. The sky will then be filled with colorful objects animated by the wind.

Ages 6 and up.

El club náutico y de ocio de Hermanville-sur-Mer ofrece un taller de construcción de cometas.

Los niños podrán construir modelos más o menos complicados, según su edad. Después podrán probarlos en la playa. El cielo se llenará de objetos de colores que cobran vida con el viento.

Para niños a partir de 6 años.

Der Segel- und Freizeitclub von Hermanville-sur-Mer bietet Ihnen einen Workshop zur Herstellung von Drachen an.

Die Kinder können je nach Alter mehr oder weniger komplizierte Modelle herstellen. Anschließend haben sie die Möglichkeit, diese direkt am Strand zu testen. Der Himmel wird dann voller bunter Objekte sein, die mit dem Wind zum Leben erwachen.

Ab 6 Jahren.

Mise à jour le 2023-05-25 par Normandie Tourisme / Calvados Attractivité