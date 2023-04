Balade découverte sur la plage d’Hermanville (comprend un atelier cerf volant) Club de voile et de loisirs d’Hermanville HERMANVILLE-SUR-MER Catégorie d’Évènement: Hermanville-sur-Mer Balade découverte sur la plage d’Hermanville (comprend un atelier cerf volant) Club de voile et de loisirs d’Hermanville, 4 juillet 2023, HERMANVILLE-SUR-MER. Balade découverte sur la plage d’Hermanville (comprend un atelier cerf volant) 4 juillet – 29 août Club de voile et de loisirs d’Hermanville Tarif de base 16,00 cerf volant Tarif de base 9,00 pêche à pied Tarif de base 9,00 découverte du plancton Aile tractée ou bien cerf-volant sont les activités que propose le club de voile et de loisirs d’Hermanville dans le cadre de cette balade nautique sur la plage. Carole, votre accompagnatrice vous initiera sur la plage aux techniques de vol et au pilotage. Elle pourra aussi bien vous emmener découvrir l’estran lors d’une pêche à pied, d’une découverte de la laisse de mer ou bien d’en savoir plus sur le milieu marin. Toute une découverte des richesses de la Côte de Nacre dans le Calvados… Dès 6 ans, vous fabriquerez votre propre cerf-volant en tyvek que vous ornerez selon votre imagination puis vous irez le faire voler sur la plage. Levez les yeux et regardez le prendre le vent et virevolter au dessus de votre tête… Le modèle du cerf-volant varie selon l’âge des participants. A partir de 12 ans, Carole vous propose de vous initier aux techniques de vol en ailes tractées terrestres sur la plage. Les pieds bien plantés dans le sable, c’est parti pour les sensations… Venez exprimer votre créativité en communion avec les éléments marins. Séance de LandArt sur l’estran d’Hermanville-sur-Mer, n’oubliez pas votre seau et votre matériel de sculpture. Qui saura mieux piloter son cerf-volant ? Qui trouvera l’ophiure ou le crabe vert ? Qui fera preuve de créativité en landart ? Les paris sont lancés.. Allez tester, vous serez tous ravis… Ces sorties labellisées « balades nautiques » vous sont proposées de juin à octobre suivant les marées basses et les conditions météorologiques. Des dates sont déjà fixées les lundis (Pêche à pied), mardis (cerf-volant) ou samedis (land art) en juillet et août. Tout public à partir de 6 ans (cerf-volant) et de 12 ans (aile tractée). A prévoir en fonction des conditions météorologiques : vêtements adaptés, lunettes de soleil, bottes, gants… Contraintes : annulation ou report en cas de mauvais temps. Club de voile et de loisirs d’Hermanville HERMANVILLE-SUR-MER HERMANVILLE-SUR-MER 02 31 97 53 52 https://cvlh14.fr/ [{« type »: « link », « value »: « https://cvlh14.fr »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-04T12:00:00+02:00 – 2023-07-04T14:00:00+02:00

2023-08-29T12:00:00+02:00 – 2023-08-29T14:00:00+02:00 CVLH Détails Catégorie d’Évènement: Hermanville-sur-Mer Autres Lieu Club de voile et de loisirs d’Hermanville Adresse HERMANVILLE-SUR-MER Ville HERMANVILLE-SUR-MER Lieu Ville Club de voile et de loisirs d’Hermanville HERMANVILLE-SUR-MER

Club de voile et de loisirs d’Hermanville HERMANVILLE-SUR-MER https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/hermanville-sur-mer/

Balade découverte sur la plage d’Hermanville (comprend un atelier cerf volant) Club de voile et de loisirs d’Hermanville 2023-07-04 was last modified: by Balade découverte sur la plage d’Hermanville (comprend un atelier cerf volant) Club de voile et de loisirs d’Hermanville Club de voile et de loisirs d’Hermanville 4 juillet 2023 Club de voile et de loisirs d’Hermanville HERMANVILLE-SUR-MER Hermanville-sur-Mer

HERMANVILLE-SUR-MER