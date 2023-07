Les nocturnes du club de voile Club de Voile de Nantua Nantua, 19 juillet 2023, Nantua.

Nantua,Ain

Le club de voile organise ses deux premières soirées nocturnes..

2023-07-19 20:00:00 fin : 2023-07-21 21:30:00. EUR.

Club de Voile de Nantua Route de Port

Nantua 01130 Ain Auvergne-Rhône-Alpes



The sailing club organizes its first two evening events.

El club náutico organiza sus dos primeros eventos nocturnos.

Der Segelclub veranstaltet seine ersten beiden Abendveranstaltungen.

Mise à jour le 2023-07-08 par Office de Tourisme du Haut-Bugey