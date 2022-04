Club de tango / El Chino Laborde Philharmonie de Paris Paris Catégories d’évènement: île de France

Paris

Club de tango / El Chino Laborde Philharmonie de Paris, 21 mai 2022, Paris. Le samedi 21 mai 2022

de 20h30 à 21h50

. payant Cat.2 : 25 EUR Cat.1 : 36 EUR

Un « club de tango » qui propose une immersion dans l’underground tanguero de Buenos Aires, où l’on vient écouter et se ressourcer au contact d’un genre à la fécondité bien vivante, entre tradition et modernité. Ce concert sera aussi un hommage au grand chanteur Osvaldo Peredo, initialement prévu dans ce programme, et disparu au début de cette année. Autour de l’ensemble à l’écriture ciselée du jeune compositeur Pablo Murgier, ou sur les notes de guitare de l’immense Rudi Flores, trois voix se répondent dans une « ronda de cantante » : celle de Sandra Rumolino, chanteuse et pédagogue du tango qui a fait ses débuts en 1987 au fameux cabaret argentin Les Trottoirs de Buenos Aires, à Paris ; celle d’El Chino Laborde, acteur et maître de cérémonie, qui a joué un rôle fondamental dans le renouveau du répertoire au XXIe siècle ; et celle de Minino Garay. Celui-ci, qui joue également des percussions, a fait naître le « speaking tango », que l’on peut définir comme un slam d’une planète à part, un style parlé autour de tangos traditionnels. Lieu : Salle des concerts – Cité de la musique Philharmonie de Paris 221 Avenue Jean Jaurès 75019 Paris Contact : https://philharmoniedeparis.fr/fr/activite/22875 https://www.facebook.com/PhilharmoniedeParis https://www.facebook.com/PhilharmoniedeParis https://billetterie.philharmoniedeparis.fr/api/1/redirect/product?id=10228431015541

Ambre Marionneau Philharmonie

Détails Catégories d’évènement: île de France, Paris Autres Lieu Philharmonie de Paris Adresse 221 Avenue Jean Jaurès Ville Paris lieuville Philharmonie de Paris Paris Departement Paris

Philharmonie de Paris Paris Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/

Club de tango / El Chino Laborde Philharmonie de Paris 2022-05-21 was last modified: by Club de tango / El Chino Laborde Philharmonie de Paris Philharmonie de Paris 21 mai 2022 Paris Philharmonie de Paris Paris

Paris Paris