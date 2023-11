Loto du Clud de l’Oustau Club de l’Oustau – Espace Jean Duffard – 43 cours Victor Hugo Valréas, 16 décembre 2023, Valréas.

Valréas,Vaucluse

3€ le carton – 10€ les 4 cartons

début du tirage à 14h30.

2023-12-16 fin : 2023-12-16 . .

Club de l’Oustau – Espace Jean Duffard – 43 cours Victor Hugo

Valréas 84600 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur



3? per box – 10? for 4 boxes

draw begins at 2:30 p.m

3? por caja – 10? por 4 cajas

el sorteo comienza a las 14.30

3? pro Karton – 10? für 4 Kartons

beginn der Ziehung um 14:30 Uhr

Mise à jour le 2023-11-13 par Office de Tourisme Communautaire Pays de Grignan et Enclave des Papes