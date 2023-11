Concours de Belote Primé ! Club de l’Oustau – Espace Jean Duffard – 43 cours Victor Hugo Valréas, 15 novembre 2023, Valréas.

Valréas,Vaucluse

Concours de Belote à la Mêlée, individuel, Primé !

Venez nombreux, 1er prix : Bon d’achat 50 euros.

2023-11-15 fin : 2023-11-15 . EUR.

Club de l’Oustau – Espace Jean Duffard – 43 cours Victor Hugo

Valréas 84600 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur



Mêlée Belote competition, individual, Primed!

Come one, come all, 1st prize: 50-euro gift voucher

Concurso individual de belote en La Mêlée, ¡con premios!

Venga uno, vengan todos, 1er premio: cheque regalo de 50 euros

Belote-Wettbewerb à la Mêlée, individuell, preisgekrönt!

Kommen Sie zahlreich, 1. Preis: Einkaufsgutschein 50 Euro

