Concours de Belote Primé ! Club de l’Oustau – Espace Jean Duffard – 43 cours Victor Hugo Valréas, 18 octobre 2023, Valréas.

Valréas,Vaucluse

Concours de Belote à la Mêlée, Individuel, Primé !

Venez nombreux. 1er prix Bon d’achat 50 €

Chaque participant repart avec un lot.

2023-10-18 fin : 2023-10-18 . EUR.

Club de l’Oustau – Espace Jean Duffard – 43 cours Victor Hugo

Valréas 84600 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur



Belote à la Mêlée, Individual, Awarded!

Come one, come all. 1st prize Gift voucher 50 ?

Each participant leaves with a prize

¡Concurso individual y premiado Mêlée Belote!

Venga uno, vengan todos. 1er premio Cheque regalo 50

Cada participante se va con un premio

Belote-Wettbewerb im Scrum, Individuell, Preisgekrönt!

Kommen Sie zahlreich! 1. Preis Einkaufsgutschein 50 ?

Jeder Teilnehmer geht mit einem Preis nach Hause

