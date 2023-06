Moules Frites au Club Club de l’Oustau – 43 cours Victor Hugo Valréas, 15 juin 2023, Valréas.

Valréas,Vaucluse

Moules Frites au Club

Uniquement sur Réservation.

2023-06-15 à 11:30:00 ; fin : 2023-06-15 18:30:00. EUR.

Club de l’Oustau – 43 cours Victor Hugo Espace Jean Duffard

Valréas 84600 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur



Mussels and French fries at the Club

By reservation only

Mejillones con patatas fritas en el Club

Sólo con reserva

Muscheln mit Pommes frites im Club

Nur mit Reservierung

